Ligue 1 : la direction de l’arbitrage confirme le but polémique du Mans face à Auxerre

Ce fut la polémique du week-end en Ligue 1. Sur le terrain d’Auxerre, Le Mans a ramené le point du match nul (1-1) après avoir ouvert le score sur un but très discuté. Sur une tête de Buades, déviée par Namaso, le ballon aurait franchi la ligne de but, selon la montre de Willy Delajod, qui a donc vibré. Après un moment de flottement et une vérification par la vidéo qui n’a pu être effectuée, faute d’image infirmant la première décision, le but manceau a bien été validé. L’AJ Auxerre a vivement contesté cette décision, images à l’appui d’un angle placé derrière le but où le ballon ne semble pas avoir dépassé entièrement la ligne. «C’est impossible que le ballon soit rentré dans le but, avait tonné le coach après avoir visionné l’image 3D de la goal line technology. Ils (les arbitres) me disent qu’on a seulement deux des quatre montres qui ont sonné et pas les deux autres. On a eu un problème d’informatique, c’est inédit», fustigeait Will Still après la rencontre.

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Cette affaire met en doute la fiabilité de la goal-line technology, censée détecter ou non un but. La direction de l’arbitrage de la FFF a confirmé le but lors de son débriefing de la 8e journée de Ligue 1. «À la suite de la tête du joueur manceau n°18, la montre de l’arbitre vibre pour signaler que le ballon a entièrement franchi la ligne de but, entame le communiqué de l’institution. Les arbitres vidéo procèdent à un examen minutieux des images disponibles, sans toutefois pouvoir identifier d’élément permettant de contredire le signal transmis par la technologie sur la ligne de but. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, l’arbitre décide de consulter lui-même les images disponibles en bord de terrain. Celles-ci ne lui permettent pas davantage d’établir avec certitude que le ballon n’a pas entièrement franchi la ligne. La décision de but marqué est donc maintenue.»