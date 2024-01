Le RC Lens met fin au contrat de Wuilker Farinez

Révélé par Foot Mercato le 4 janvier dernier, le Racing Club de Lens a bel et bien résilié les six derniers mois de contrat de Wuilker Farinez. Recruté aux Millonarios à l’été 2020 mais arrivé définitivement en 2021, le gardien de but vénézuélien aura porté le maillot sang et or à 20 reprises. Une grave blessure au genou intervenue en juin 2022 a largement contrarié son passage dans le Nord.

Un pépin qui le poursuit encore puisqu’il a été recalé à la visite médicale par l’Atlético Nacional, qui cherchait un joueur apte dans l’immédiat. Annoncé tout proche d’un retour aux Millonarios, le portier de 25 ans va finalement rester quelques jours, peut-être même des semaines, de plus avant de retrouver un nouveau club. Lens lui a permis de s’entrainer avec le groupe professionnel le temps de se remettre physiquement, et ce jusqu’à la fin de la saison s’il le faut.