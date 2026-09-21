De l’enfer de la Juventus à la renaissance à l’Atlético, l’incroyable résurrection de Jonathan David

«Encore David». Ce lundi matin, le Corriere dello Sport consacre un article à Jonathan David (26 ans), auteur d’un nouveau but sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Il y a encore quelques semaines, le Canadien portait le maillot bianconero. Recruté à l’été 2025 après un passage réussi au LOSC, l’attaquant a rencontré de sérieuses difficultés dans le Piémont, aussi bien sur le terrain (8 buts, 5 assists en 46 apparitions toutes compétitions confondues) que dans le groupe où son adaptation a été très longue. Cet été, Luciano Spalletti et ses dirigeants lui ont montré la porte de sortie. Et si le message n’était pas assez clair, la Vieille Dame a recruté d’autres spécialistes du poste, notamment Randal Kolo Muani, Nick Woltemade et Jeff Ekhator.

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Le bonheur est dans le prêt

Approché par plusieurs clubs, notamment en France (OL, OM et PFC, ndlr), David était surtout annoncé du côté de la Premier League. Finalement, il a pris tout le monde par surprise en rejoignant l’Atlético de Madrid le 1er septembre dernier sous la forme d’un prêt. Là encore, le choix était risqué pour Iceman puisqu’il allait faire face à une forte concurrence incarnée par Julian Alvarez et Alexander Sørloth. Le premier traverse une période peu évidente après l’échec de son transfert au Barça. Il doit reconquérir les supporters, lui qui avait réclamé son départ. Pour le second, un départ a aussi été envisagé. La Juve avait d’ailleurs été citée comme une candidate à sa venue. Finalement, le Norvégien est resté et il a rejoint l’infirmerie depuis 41 jours en raison d’une blessure musculaire.

Cela profite donc à Jonathan David qui peut gratter un peu de temps de jeu. Et on peut dire que, pour le moment, il ne laisse pas passer sa chance. Sur le banc sans entrer en jeu face à Bilbao le 5 septembre, il a ensuite joué 17 minutes face à Liverpool le 9 septembre en Ligue des Champions. L’avant-centre, qui n’avait eu que 57 minutes de jeu dans les jambes avec la Juventus avant cela (contre Parme, 25 août), a ensuite enchaîné 30 minutes face à la Real Sociedad le 13 septembre. Et pour sa première en Liga, il a trouvé le chemin des filets. Même chose le 16 septembre. Pour sa première titularisation face à Osasuna, il a marqué et délivré une passe décisive. Dans le onze hier face au Real Madrid, l’attaquant a marqué le but du 2-0 (score final 2-1, ndlr).

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Jonathan David ne s’arrête plus

En 4 apparitions sous ses nouvelles couleurs, il a ainsi marqué 3 buts et délivré 1 assist. C’est ce qui s’appelle être efficace. Hier, la presse espagnole l’a d’ailleurs félicitée après sa prestation lors du derby madrilène. AS a dit de lui : «ce but récompense un travail acharné. Véritable fer de lance de l’attaque, sa mission était de fixer les défenseurs centraux du Real Madrid et d’offrir des solutions offensives à son équipe. Il s’est battu sur tous les ballons, même loin de la surface de réparation, et n’a jamais relâché son pressing. À la 59e minute, il a été récompensé de ses efforts, reprenant victorieusement un excellent centre de Giuliano pour porter le score à 2-0. Trois buts lors de ses trois derniers matches de championnat et une adaptation de plus en plus visible au sein de l’attaque de l’Atlético Madrid.»

El Desmarque, qui lui a donné un 9, est aussi charmé. «Il a débuté la rencontre avec une grande concentration. Il a multiplié les appels et récupéré des ballons importants en défense. Il a été impliqué dans la plupart des actions offensives de l’Atlético. Ses efforts ont été récompensés en seconde période par le deuxième but de son équipe.» La presse catalane est aussi conquise à l’image de Mundo Deportivo. «Il a fait une entrée fracassante à l’Atlético de Madrid. Trois matches et trois buts pour le Canadien. Il a inscrit le deuxième but sur une passe décisive de Giuliano lors d’une rencontre où il s’est montré très actif en attaque.» Sport voit aussi en lui un pari réussi, mais aussi un concurrent sérieux pour Julian Alvarez & co.

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Tout le monde est charmé

«Jonathan David, un succès de Mateu Alemany et une « compétition interne » pour Julián. L’attaquant canadien a fait ses débuts en tant que buteur lors de son premier derby et il a marqué lors de trois matches (…) C’est, logiquement, un concurrent direct de l’« Araignée. Aussi parce que l’attaquant norvégien (Sørloth) est plus une option qu’un pilier à la pointe de la pointe rouge et blanche (…) Bien sûr, ils (David et Alvarez, ndlr) ne doivent pas être considérés comme des joueurs incompatibles, car les deux peuvent coexister dans le classique 4-4-2 proposé par Cholo. Julián est un attaquant plus mobile et plus dans le collectif que le Canadien, un finisseur pur.» Ce qui est sûr, c’est que Diego Simeone est déjà emballé par sa recrue.

«Jonathan nous fait beaucoup de bien. Cela me rend heureux avec lui, c’est le joueur que nous recherchions. Il en est à 3 buts en 3 matches et cela place la compétition interne dans une position très importante.» De son côté, l’ancien joueur de Lille est sur un nuage comme il l’a avoué à DAZN. «Ce prêt a pris du temps. On ne savait pas si ça allait se faire ou pas. Au final, ça s’est fait et j’en suis très content. C’est une équipe avec des joueurs qui sentent le football, qui aiment le football et moi, j’aime beaucoup jouer avec des joueurs comme ça dans les petits espaces, en combinant. Ça c’est mon football ! Le football que j’aime. Je pense que malgré le fait que je ne sois pas ici depuis longtemps, on a quand même une bonne entente. Je pense que les mois à venir vont être encore meilleurs. Le coach connaît bien mon jeu, mes qualités. Il me met dans les meilleures dispositions pour performer.» Pour le moment, le pari est réussi.