Coup d’arrêt frustrant pour Liverpool dans le derby de la Mersey. Alors que les Reds surfaient sur une belle dynamique de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, portés notamment par le retour en forme spectaculaire de Florian Wirtz après une saison passée compliquée, ils ont dû se contenter d’un match nul électrique sur la pelouse de leur rival historique Everton (1-1). Tout avait pourtant démarré de manière idéale pour les hommes d’Anfield, qui ont ouvert le score dès la 5e minute grâce à Dominik Szoboszlai, parfaitement servi par un Florian Wirtz décisif. Mais dans cette atmosphère bouillante, la rencontre a basculé à la 25e minute : préféré à Ronald Araújo au coup d’envoi, Jeremie Frimpong a malheureusement trompé son propre gardien d’un but contre son camp qui a permis aux Toffees de revenir à hauteur.

La suite après cette publicité

En seconde période, le combat a fait rage dans un duel engagé où personne n’a voulu céder le moindre pouce de terrain. Poussé par son public, Everton s’est montré dangereux jusqu’au bout et a même frôlé le hold-up à la 90e minute, tandis que Liverpool, qui n’a jamais lâché et a tenté de piquer en contre-attaque, n’est jamais parvenu à reprendre l’avantage. Un partage des points qui laisse forcément des regrets aux Reds : bloqués à la 4e place du classement, le leader Arsenal prend le large avec déjà 28 points au compteur, avant même le choc de ce dimanche face à Manchester City.