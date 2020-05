Les clubs de Premier League réitèrent leur envie de finir la saison

Avec la pandémie de Covid-19, la Premier League s'est arrêtée en mars juste avant la 30e journée. Pour le moment, les compétitions ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre en Angleterre et les réunions se multiplient ces derniers jours. Réunis ce vendredi, les actionnaires des clubs du championnat anglais ont longuement discuté sur la possible reprise de la saison. Et comme expliqué dans le communiqué, les clubs ne reprendront la compétition qu'avec le feu vert du gouvernement.

«La Ligue et les clubs ne reprendront l'entraînement et le jeu que sous l'égide du gouvernement, sous les conseils d'experts médicaux et après consultation des joueurs et des entraîneurs. (...) Les clubs ont reconfirmé leur engagement à terminer la saison 2019-2020, en maintenant l'intégrité de la compétition et se sont félicités du soutien du gouvernement», peut-on notamment lire. Pour rappel, la presse anglaise évoquait jeudi une possible reprise début juin.