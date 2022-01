Serie A : la Fiorentina arrache le nul à Cagliari

A l'occasion de la 23ème journée de Serie A, Cagliari (18e, 16 pts) recevait la Fiorentina (7e, 35 pts) ce dimanche à 12h30. Dans l'antre de la Sardegna Arena, les hommes de Walter Mazzarri, auteurs de trois petits succès depuis le début de la saison, étaient sous pression face à la Viola qui avait quant à elle l'ambition de se rapprocher de la Juventus, actuelle cinquième du championnat. Nouvelle recrue de la Fio, Jonathan Ikoné démarrait d'ailleurs sur le front de l'attaque aux côtés de Gonzalez et Piatek.

Une rencontre qui offrait un joli spectacle dans le premier acte avec notamment un poteau touché de part et d'autre, et ce malgré une domination certaine de la Viola qui a par ailleurs manqué un penalty (8e). Pourtant, dès le retour des vestiaires, c'est bien Cagliari qui trouvait la faille par l'intermédiaire de son capitaine Galvao (1-0, 47e) permettant ainsi aux Rossoblù de prendre les devants. Et la situation n'allait guère s'arranger pour les visiteurs qui terminaient ce match à dix après l'expulsion de Nikola Milenković peu après l'heure de jeu (64e). En infériorité numérique et après un penalty manqué par Joao Pedro (68e), la Fio parvenait pourtant à revenir au score à l'aube du dernier quart d'heure grâce à Sottil (1-1, 75e). Avec ce match nul (1-1), Cagliari reste 18ème. La Fiorentina grimpe à la 6ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Cagliari

Le XI de la Fiorentina