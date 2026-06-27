CdM 2026 : l’Argentine est déjà fixée pour son 16es de finale !

L’Argentine connaît désormais son premier adversaire de la phase à élimination directe. Avant même de disputer son dernier match de groupe, l’Albiceleste était déjà assurée de terminer en tête de sa poule et savait qu’elle affronterait le deuxième du groupe H, composé notamment de l’Espagne, de l’Uruguay, de l’Arabie saoudite et du Cap-Vert. Les résultats de ce vendredi soir ont définitivement levé le doute : grâce au match nul décroché face à l’Arabie saoudite (0-0), le Cap-Vert a validé une qualification historique pour les seizièmes de finale et défiera donc l’Argentine de Lionel Messi, dans une semaine à Miami.

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Sur le papier, les champions du monde héritent d’un adversaire largement à leur portée, même si les Cap-Verdiens ont impressionné par leur solidité défensive tout au long de la phase de groupes. Surtout, ce scénario offre à l’Argentine un tableau particulièrement favorable jusqu’aux demi-finales. De quoi nourrir les ambitions de l’Albiceleste, qui fait plus que jamais figure de favorite pour rallier le dernier carré de cette Coupe du monde 2026.