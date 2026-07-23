Mercato OL : les annonces de Matthieu Louis-Jean sur le futur attaquant

L’Olympique Lyonnais poursuit sa présaison. Limité financièrement, le club rhodanien a tout de même réussi à recruter plusieurs joueurs avant de disputer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Mads Bistrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache et Mohamed Ouédraogo ont ainsi rejoint les septuples champions de France. Interrogé sur la suite du mercato lyonnais, le directeur sportif de l’OL, Matthieu Louis-Jean, s’est dit satisfait de la campagne de recrutement, mais a répété que ces arrivées impliquent des départs.

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« Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties. Et il y aura d’autres arrivées par la suite. (…) On est satisfait de ces premières arrivées, car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer », a-t-il confié dans un entretien accordé au Progrès, avant d’évoquer l’un des plus gros dossiers du mercato des Gones : le recrutement d’un attaquant après le retour de prêt d’Endrick. Une mission qui n’est pas simple.

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Un attaquant d’expérience ciblé

« Non. Mais, il n’y a pas que pour nous : le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien », a-t-il indiqué, avant de confirmer que l’attaquant recherché possède un profil de joueur d’expérience. « On peut dire ça, sachant que nous sommes toujours financièrement encadrés. Donc on sait ce que l’on doit faire. On a appris à la faire et on fait en fonction. C’est pour ça que l’on s’engage à ce qu’il y ait des sorties. »

Pour rappel, l’attaquant tant voulu a de très fortes chances d’être Loïs Openda. Récemment, nous vous avons révélé que le Belge de la Juventus avait été réceptif à l’intérêt des Gones. Depuis, la presse italienne assure que les négociations sont en bonne voie et que le Diable Rouge pourrait être prêté avec option d’achat, pendant que la Juventus prendrait en charge une partie du salaire du joueur (4 M€/an).