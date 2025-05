L’émotion de Philippe Diallo après le sacre du PSG

À l’heure où le football français semblait traverser l’une des périodes les plus difficiles de ces dernières années, le PSG s’est fendu d’un formidable pied de nez aux clichés. Le président de la FFF, Philippe Diallo, s’en est d’ailleurs félicité ce soir après la victoire des Parisiens face à l’Inter Milan, tout comme Nasser al-Khelaïfi juste avant lui. «Ce soir, c’est une formidable soirée, exceptionnelle, qui marque l’histoire du PSG mais aussi du football français puisqu’après l’OM en 1993, enfin, une autre équipe française remporte la plus belle des Coupes d’Europe et marque notre histoire», a exprimé le patron de la 3F au micro de Canal.

«Je suis très heureux, je suis content pour Nasser, le club , Luis Enrique, ces formidables joueurs, et avec une pensée particulière pour ceux qui sont en équipe de France : Dembélé, Barcola, Doué, Zaïre-Emery, Hernandez… Ils remportent un trophée qui va marquer à jamais leur palmarès. Cette victoire, ça montre que le foot français est au niveau, il est décrié, et parfois à tort, mais on a la meilleure équipe d’Europe, et on a, avec l’équipe de France, l’une des premières équipes nationales.» Les Bleus pourront le confirmer dès jeudi avec une rencontre de gala face à l’Espagne, en demi-finales de Ligue des Nations.