Manchester City : Enzo Maresca fait un choix fort en interne

International U17 avec l’Angleterre, Ryan McAidoo poursuit sa progression du côté de Manchester City, qu’il a rejoint en 2024 après son passage à Chelsea. Le jeune milieu offensif s’est rapidement distingué avec les équipes de jeunes des Cityzens et a même eu l’occasion de découvrir le groupe professionnel la saison dernière sous les ordres de Pep Guardiola. Ses qualités techniques n’ont pas laissé indifférent Enzo Maresca, qui souhaite désormais le voir poursuivre son apprentissage au sein du club.

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L’entraîneur de Manchester City a clairement affiché sa position concernant l’avenir du joueur : « le meilleur pour lui est de rester avec nous, d’apprendre, d’être autour de l’équipe première tous les jours, d’essayer d’être malin, intelligent, d’essayer d’apprendre de Semenyo, Doku, ceux que nous avons en ce moment. » Un message qui témoigne de la confiance accordée au jeune Anglais et de la volonté du staff de continuer à l’accompagner au plus près du groupe professionnel.