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Barça : Hansi Flick donne des nouvelles de Lamine Yamal

Par Samuel Zemour
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp

À la veille du déplacement contre Valence (16h15), l’absence de Lamine Yamal lors du dernier entraînement collectif du FC Barcelone avait suscité quelques interrogations. Selon Sport, l’ailier espagnol ne s’était pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers lors du début de la séance. Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a finalement expliqué que son joueur avait reçu un coup et que le staff avait préféré ne prendre aucun risque avec son ailier de 19 ans.

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« Il a reçu un coup et il était préférable pour lui de s’entraîner à un rythme plus lent, mais il est en parfaite forme pour demain », a rassuré l’entraîneur allemand. Lamine Yamal s’est ainsi entraîné séparément et plus tard dans la journée : «il est allé s’entraîner plus tard. Il sera en forme pour demain», a-t-il assuré. Sauf nouveau contretemps, l’Espagnol sera donc bien disponible pour affronter Valence ce dimanche.

Pub. le - MAJ le
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