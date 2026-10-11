Les mots forts de Walid Regragui sur la polémique Cristiano Ronaldo !

La situation de Cristiano Ronaldo continue de faire énormément parler au Portugal. Alors que la fin de son aventure avec la sélection portugaise suscite de vives tensions, la gestion de son statut et ses relations avec son sélectionneur font particulièrement débat. Une situation délicate pour une véritable légende du football, dont la place au sein de l’équipe nationale semble désormais diviser. Présent sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+, l’ancien sélectionneur du Maroc Walid Regragui a livré une analyse particulièrement tranchée de cette polémique. « Cristiano Ronaldo, il a quand même rendu service beaucoup de fois. Au Portugal, la cote qu’ont eue beaucoup de joueurs portugais et le foot portugais, c’est grâce à Ronaldo. Ça ne lui donne pas le droit de tout faire, mais je pense que tout a été maladroit dans cette fin. Je pense que c’est quelqu’un avec qui il aurait fallu s’asseoir pour lui dire : "Écoute, il faut s’arrêter là." En plus, c’est quelqu’un qu’il avait avec lui dans son club, le coach. Ils ont dû en parler avant sur la suite ou non. Ils se sont tiré une balle dans le pied et c’est dommage », a expliqué le sélectionneur marocain.

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Mais Regragui est surtout allé plus loin en comparant le traitement réservé à Cristiano Ronaldo au Portugal avec celui de Lionel Messi en Argentine. Et pour lui, la différence est flagrante. « CR7, par ego, je pense qu’il a aussi envie d’atteindre les 1 000 buts et peut-être de le faire en équipe nationale. Mais à la fin, ça donne une mauvaise image. Mais moi, ce que je veux dire, c’est que jamais ça ne se serait passé en Argentine. Le culte qu’ont les Argentins pour Messi et les joueurs pour Messi, les Portugais, ce que j’ai ressenti, ne l’ont jamais eu pour Ronaldo. Courir pour CR7, les Portugais n’ont jamais voulu le faire, les Argentins l’ont accepté et encore même au dernier Mondial. Mais au Portugal, ça n’a jamais été accepté », a-t-il lâché.