Accord trouvé entre le Bayern Munich et une recrue à 86 M€

Jeudi dernier, la Bavière s’est réveillée sonnée après l’élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais très rapidement, les dirigeants du Bayern Munich et Vincent Kompany se sont remis au travail. La presse allemande a révélé que les pensionnaires de l’Allianz Arena ont tiré des leçons de cette saison et de cette campagne de C1. Ils sont confortés dans l’idée que la profondeur de banc n’est pas assez suffisante et qu’il va falloir apporter des retouches à l’effectif pour tenter de remporter de nouveau la coupe aux grandes oreilles.

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Bild a parlé la semaine dernière de renforts en défense, dans l’axe et au poste de latéral gauche, ainsi que d’une recrue offensive. Pour ce poste-là, le Bayern Munich compte encore faire ses courses en Angleterre. Après Sadio Mané, Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz, c’est Anthony Gordon qui a tapé dans l’œil des boss allemands. À 25 ans, cet ailier polyvalent a marqué 17 buts et délivré 5 assists en 46 matches toutes compétitions confondues cette saison à Newcastle. Un club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2030. Mais il n’est pas encore certain qu’il aille au bout de son bail. Les Bavarois lui tournent autour depuis plusieurs mois.

Gordon et le Bayern Munich sont ok

Des avances qui semblent avoir fait leur effet puisque le natif de Liverpool, qui a voyagé à Munich il y a quelques jours, souhaite rejoindre le club allemand. Ce jeudi, Bild annonce qu’un accord a été trouvé entre Gordon et le Bayern Munich. « Le joueur veut venir au Bayern. Les négociations avec Newcastle United ont commencé. Le Bayern fait face à une forte concurrence de la part des grands clubs anglais. Chelsea, Arsenal, Liverpool et même Manchester City seraient sur les rangs», a ajouté le journaliste de Bild Christian Falk. Une information qui va dans le sens de celle publiée en Angleterre où certains journalistes assurent qu’un accord de principe a été trouvé entre le club et le joueur pour un transfert.

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Une bonne partie du chemin a donc été faite. Mais il reste le plus dur : convaincre les Magpies. Récemment, Bild a dévoilé que les Toons, qui peuvent se montrer parfois durs en affaires, souhaitent obtenir un chèque de 86 M€ pour leur joueur. Mais les Allemands ne comptent pas monter aussi haut pour le moment. Christian Falk a précisé : « le Bayern souhaite commencer avec 60 millions d’euros. Ils tentent de trouver un compromis. L’objectif est de faire baisser le prix. » Un bras de fer s’annonce donc entre les Anglais et les Allemands, qui ont fait de Gordon leur priorité absolue.