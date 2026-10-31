Menu Rechercher
Commenter
Ligue 3

Ligue 3 : La Roche, Rouen et Versailles creusent l’écart sur Caen

Par Maxime Barbaud
2 min.
Malik Tchokounté, buteur avec Rouen en Ligue 3 @Maxppp
Rouen 2-1 Concarneau

Il valait mieux faire partie du podium dans ce multiplex de la 11e journée de Ligue 3. Le leader, La Roche-sur-Yon, son dauphin, Rouen, et Versailles le plus proche poursuivant, ont tous gagné leur match et creusent l’écart avec le reste du peloton. La Roche l’a emporté sur Bourg-en-Bresse (2-0), la lanterne rouge, grâce notamment au 9e but de la saison de Mansour Samb. Les Vendéens ont toujours un petit point d’avance sur Rouen, vainqueur pour sa part de Concarneau (2-1). Une longueur derrière, on retrouve Versailles, qui n’a pas tremblé en cognant Aubagne (4-0).

La suite après cette publicité

Les Yvelinois ont désormais 3 points d’avance sur Caen. Malgré le doublé de Fahd El Khoumisti, désormais seul meilleur buteur avec 10 réalisations, les Normands doivent se contenter d’un nul (2-2) sur le terrain du Puy-en-Velay. L’AS Cannes suit après son succès sur Valenciennes (2-1), qui flirte toujours avec la zone rouge puisque Orléans profite de son point pris à Villefranche (1-1) pour laisser son adversaire en position de premier relégable. Dans les autres matchs, Bastia a enfin gagné à domicile en battant QRM à Furiani (2-0). Fleury et Paris 13 se quittent sur un nul (1-1).

Les résultats des matchs de 14h45 :

Bastia 2 - 0 QRM : Boumaaoui (49e), Garnier (90e+6)

Cannes 2 - 1 Valenciennes : Corchia (14e), Lopez (72e) ; Rouaï (50e)

Fleury 1 - 1 Paris 13 Atletico : Farade (sp 39e) ; Adelaide (sp 79e)

La Roche-sur-Yon 2 - 0 Bourg-en-Bresse : Samb (57e), Vrignon (64e)

Le Puy-en-Velay 2 - 2 Caen : Nsingi (30e), Gauthier (36e) ; El Khoumisti (15e, 64e)

Orléans 1 - 1 Villefranche Beaujolais : Aubourg (90e+1) ; Diakité (sp 57e)

Rouen 2 - 1 Concarneau : Tchokounté (14e), Karamoko (sp 31e) ; Sinquin (34e)

La suite après cette publicité

Versailles 4 - 0 Aubagne : Basque (sp 16e), Guillaume (43e), Goumot (82e), Kabamba (90e+2)

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 3
Rouen
Caen
Roche-sur-Yon
Versailles

En savoir plus sur

Ligue 3 Ligue 3
Rouen Logo Rouen
Caen Logo Caen
Roche-sur-Yon Logo La Roche-sur-Yon
Versailles Logo Versailles 78
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier