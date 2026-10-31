Ligue 3 : La Roche, Rouen et Versailles creusent l’écart sur Caen

Il valait mieux faire partie du podium dans ce multiplex de la 11e journée de Ligue 3. Le leader, La Roche-sur-Yon, son dauphin, Rouen, et Versailles le plus proche poursuivant, ont tous gagné leur match et creusent l’écart avec le reste du peloton. La Roche l’a emporté sur Bourg-en-Bresse (2-0), la lanterne rouge, grâce notamment au 9e but de la saison de Mansour Samb. Les Vendéens ont toujours un petit point d’avance sur Rouen, vainqueur pour sa part de Concarneau (2-1). Une longueur derrière, on retrouve Versailles, qui n’a pas tremblé en cognant Aubagne (4-0).

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Les Yvelinois ont désormais 3 points d’avance sur Caen. Malgré le doublé de Fahd El Khoumisti, désormais seul meilleur buteur avec 10 réalisations, les Normands doivent se contenter d’un nul (2-2) sur le terrain du Puy-en-Velay. L’AS Cannes suit après son succès sur Valenciennes (2-1), qui flirte toujours avec la zone rouge puisque Orléans profite de son point pris à Villefranche (1-1) pour laisser son adversaire en position de premier relégable. Dans les autres matchs, Bastia a enfin gagné à domicile en battant QRM à Furiani (2-0). Fleury et Paris 13 se quittent sur un nul (1-1).

Les résultats des matchs de 14h45 :

Bastia 2 - 0 QRM : Boumaaoui (49e), Garnier (90e+6)

Cannes 2 - 1 Valenciennes : Corchia (14e), Lopez (72e) ; Rouaï (50e)

Fleury 1 - 1 Paris 13 Atletico : Farade (sp 39e) ; Adelaide (sp 79e)

La Roche-sur-Yon 2 - 0 Bourg-en-Bresse : Samb (57e), Vrignon (64e)

Le Puy-en-Velay 2 - 2 Caen : Nsingi (30e), Gauthier (36e) ; El Khoumisti (15e, 64e)

Orléans 1 - 1 Villefranche Beaujolais : Aubourg (90e+1) ; Diakité (sp 57e)

Rouen 2 - 1 Concarneau : Tchokounté (14e), Karamoko (sp 31e) ; Sinquin (34e)

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Versailles 4 - 0 Aubagne : Basque (sp 16e), Guillaume (43e), Goumot (82e), Kabamba (90e+2)