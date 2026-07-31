Brésil : Ancelotti confirme 3 retraites internationales

« Mon aventure avec l’équipe nationale est terminée. J’y ai marqué l’histoire et j’en suis très heureux. J’ai vécu tellement de choses. J’ai tout donné, j’ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais je crois que je n’en ai plus envie ». Il y a deux jours, Neymar laissait clairement entendre qu’il ne comptait plus enfiler le maillot du Brésil. Son sélectionneur Carlo Ancelotti a, de son côté, confirmé qu’il y avait trois joueurs sélectionnés au dernier Mondial qui allaient raccrocher les crampons au niveau international.

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« Je pense que cette Coupe du monde marque la fin d’une génération de joueurs très importants. À commencer par Neymar, mais aussi Danilo et Casemiro, tous ces joueurs qui avaient plus de 30 ans lors de la Coupe du monde », a ainsi déclaré Ancelotti à Globo. Par contre, il compte encore sur Marquinhos. « Je ne vais pas dire que je vais changer l’ensemble des 26 joueurs. Nous allons conserver des joueurs importants, capables de poursuivre notre travail, comme Marquinhos, pour ne citer qu’un nom. »