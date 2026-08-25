Deportivo La Corogne : le nouveau but fabuleux d’Aubameyang en Liga

De retour en Liga avec le Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang continue de faire parler de lui. Déjà buteur lors de la première journée, l’attaquant gabonais a récidivé face à Malaga, avec une nouvelle réalisation pleine de sang-froid. Lancé dans la profondeur, l’ancien Marseillais a pris le dessus sur le gardien adverse avant de l’éliminer et de conclure dans le but vide pour donner l’avantage aux Galiciens (21e).

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🤩 | 2️⃣ buts en 2️⃣ matchs pour Pierre-Emerick Aubameyang avec ! Des débuts de rêve avec le Deportivo. 🇬🇦 #LALIGA #MálagaDépor



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Cette deuxième réalisation en autant de rencontres n’a toutefois pas suffi au Deportivo pour décrocher sa première victoire de la saison. Malaga a égalisé sur penalty peu avant la pause et les deux promus se sont finalement quittés sur un score de parité (1-1). Malgré ce résultat, Aubameyang affiche déjà 2 buts en 2 matches pour son retour dans l’élite espagnole, avec une efficacité qui promet beaucoup pour la suite.