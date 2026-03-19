OL : le coach du Celta jubile

Belle soirée pour le Celta de Vigo. Bien aidés par l’expulsion de Moussa Niakhaté en première période, les Galiciens sont venus à bout de l’Olympique Lyonnais (2-0), décrochant donc leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Après la rencontre, l’entraîneur du club espagnol Claudio Giraldez n’a pas caché sa joie…

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« Nous sommes contents, c’est un jour historique. On a fait un match complet, et qui a du mérite, dans un stade avec une telle ambiance et contre le leader des poules, on a fait un gros match. Je me sens très fier. On sait à quel point c’est difficile. Ce qu’on vit est précieux, ce sport est tellement beau », a-t-il indiqué, trèsatisfaitit.