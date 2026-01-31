PSG : Yoram Zagué prêté au KAS Eupen

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité en milieu de mercato, le FC Copenhague a cassé le prêt de Yoram Zagué. Le jeune défenseur de 19 ans, revenu à Paris, était donc à la recherche d’un nouveau prêt pour obtenir du temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Racheté en décembre et appartenant désormais à la galaxie QSG, Eupen allait donc obtenir le prêt du joueur formé à Paris.

Et ce samedi soir, le club de la capitale a officialisé le départ en prêt de son joueur de 19 ans : «formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté au KAS Eupen, sans option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2025-2026. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente deuxième partie de saison à Yoram sous les couleurs du KAS Eupen.»