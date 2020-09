Le Stade Rennais tente le gros coup Diego Godin

Qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue des champions, grâce au sacre du Séville FC en Ligue Europa, le Stade Rennais, troisième du dernier exercice de Ligue 1, doit ajuster son mercato en conséquence. Pas de folies, non, mais des renforts à des postes précis : après avoir accueilli le milieu offensif Martin Terrier (2025, 12 M€, OL) et le défenseur central Nayef Aguerd (2024, 4 M€, Dijon FCO), le club breton a officialisé l'arrivée de l'attaquant Serhou Guirassy, venu d'Amiens pour 15 millions d'euros (2025). Défense, milieu, attaque. Est-ce tout ?

Sûrement pas. D'autres noms circulent aux abords du Roazhon Park ces dernières heures. Pour l'attaque, comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours, une première offre de 15 M€ + 5M€ de bonus est partie de Rennes en direction de Sassuolo, pour le milieu offensif ivoirien Jérémie Boga. Assez loin des 30 millions espérés par le club italien. Si l'attaque est au coeur des préoccupations de Julien Stéphan, le directeur sportif du club breton, Florian Maurice, planche actuellement sur l'arrière-garde. Et mise sur un taulier finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa.

Les deux clubs et le joueur discutent

Si le nom de l'Espagnol du Bayern, Javi Martinez, qui peut évoluer à la fois au milieu et en défense centrale, avait été évoqué, selon les informations du 10 Sport, le Stade Rennais serait plus particulièrement intéressé par le défenseur central de l'Inter, Diego Godin. International aux 134 sélections avec l'Uruguay, une sélection dont il est toujours le capitaine, le joueur de 34 ans dispose d'un salaire conséquent. Le Stade Rennais aura-t-il les moyens de ses ambitions ? Selon le média spécialisé dans les exclus, des discussions très concrètes ont actuellement lieu entre Rennes et l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, à qui il reste deux ans de contrat à Milan.

En Italie, la très sérieuse chaîne Sky Italia confirme les informations venues de France. «Le Stade Rennais est prêt à se concentrer sur l'expérience de Diego Godin pour s'affirmer en tête de la Ligue 1. Les indiscrétions d'aujourd'hui dans la presse française se confirment donc : l'Uruguayen est un profil qui est apprécié et le club a entamé les premiers contacts à la fois avec l'Inter et le joueur pour comprendre la faisabilité de l'opération,» publie le média, qui précise que l'Inter aimerait rajeunir son effectif. En parallèle de ces informations, Ouest-France précise également que l'international uruguayen aurait sondé Edinson Cavani pour obtenir son avis sur la Ligue 1. L'intéressé se montre ouvert à l'opportunité rennaise et souhaiterait rester en Europe jusqu'au Mondial 2022 au Qatar.