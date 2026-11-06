Le communiqué de Jonathan Clauss après son interview polémique

Jonathan Clauss (34 ans) s’est retrouvé au cœur d’une polémique assez inattendue. Le défenseur de l’OGC Nice a donné une interview au média L’Équipe Explore, un entretien au cours duquel il a évoqué sa vie personnelle et intime. C’est là qu’un passage sur une infidélité a fait le buzz sur certains comptes X relayant l’actualité du monde du football. Face à la polémique, l’interview a été retirée et Clauss a publié un long communiqué hier soir sur son compte Instagram afin de remettre les pendules à l’heure.

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« Suite à la diffusion d’un extrait du documentaire réalisé par L’Équipe Explore, ma femme et moi avons fait face à une vague de commentaires haineux et de jugements, fondés sur une interprétation totalement erronée de notre histoire. Je tiens donc à faire une mise au point : lorsque nous avons accepté de participer à ce documentaire, le projet qui nous avait été présenté visait à mettre en lumière les relations parfois intéressées dans le monde du football, en prenant notamment notre histoire comme contre-exemple. Nous avons accepté de témoigner avec sincérité. Malheureusement, le documentaire finalement diffusé sous le titre « Foot et sexe » s’est éloigné de ce qui nous avait été présenté, et nous ne nous sommes absolument pas sentis alignés avec l’angle choisi. Concernant l’anecdote qui a suscité tant de réactions, je tiens à être très clair : elle concernait une période de ma vie antérieure à notre relation, il y a plus de huit ans. Sortie de son contexte, elle a donné lieu à des interprétations totalement fausses et ne faisait en aucun cas référence à une infidélité au sein de notre couple. Je refuse que quelques secondes d’une interview viennent déformer des années de vie commune et remettre en question les valeurs sur lesquelles nous avons construit notre relation. Ma femme mérite le respect, et certainement pas d’être réduite aux clichés qui accompagnent trop souvent le statut de femme de footballeur. Aujourd’hui, nous construisons notre famille et nous n’avons rien à prouver à qui que ce soit. Mais j’estime qu’il est de ma responsabilité de défendre mon image, celle de ma femme et de notre famille lorsque des accusations infondées circulent. » C’est dit.