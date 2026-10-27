Ballon d’Or : la gaffe d’un journaliste avec Michael Owen

Un journaliste a commis une belle gaffe sur le tapis rouge du Ballon d’Or en interrogeant Michael Owen, lauréat du trophée en 2001. Pensant visiblement que l’ancien attaquant anglais n’avait jamais remporté la prestigieuse récompense, il lui a demandé quelle avait été sa meilleure place au classement durant sa carrière.

La suite après cette publicité

A journalist just asked Ballon d’Or winner Michael Owen what his best ever standing was… 😂 https://t.co/zgtviJKhZP — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) October 26, 2026

Visiblement surpris par la question, Owen lui a répondu avec une pointe d’ironie. « Eh bien… je l’ai remporté en 2001 », a rappelé l’ancien joueur de Liverpool, qui semblait quelque peu décontenancé par cette méconnaissance de son palmarès. Une séquence particulièrement gênante qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.