La Concacaf rejette le projet de la FIFA d’ouvrir la Coupe du Monde à des investisseurs privés

La Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a rejoint les critiques contre le projet de la FIFA visant à créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés pour gérer les droits liés à la Coupe du Monde et à d’autres compétitions. L’instance régionale déplore un manque de concertation avec les fédérations membres et estime qu’une telle réforme ne peut être menée sans consultation préalable.

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Ce projet, baptisé FIFA Forward Enterprise, prévoit de céder une participation minoritaire à des investisseurs afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars, des fonds que la FIFA promet de réinvestir dans le développement du football mondial. Mais il suscite une vive opposition, notamment de l’UEFA, qui dénonce une marchandisation accrue du football et s’inquiète de potentiels conflits d’intérêts autour de la gouvernance de la nouvelle structure.