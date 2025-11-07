Aston Villa : Unai Emery inflige un nouveau coup dur à Dibu Martinez

A 33 ans, Emiliano Martinez n’est plus le héros d’Aston Villa. Passé tout proche d’un départ l’été dernier (Manchester United, Galatasaray), le portier argentin reste un titulaire indiscutable pour Unai Emery (8 titularisations en Premier League), mais il perd peu à peu de son influence. Le coach espagnol a en effet confirmé que le champion du monde 2022 n’était plus le vice-capitaine des Villans.

«Le premier capitaine est John McGinn. Nous avons décidé comment nous allions procéder, ainsi que la gestion du prochain capitaine. Habituellement, nous avons un autre capitaine, Emi Martinez, comme deuxième capitaine. Mais maintenant, après avoir discuté avec lui, je préfère qu’il en soit ainsi. Konsa est le suivant. Tyrone Mings, avec Ollie Watkins aussi. Normalement, nous gérons cela ainsi», a-t-il confié en conférence de presse.