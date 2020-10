Ligue des Champions, PSG : Thomas Tuchel sait comment maîtriser la menace Manchester United

Un an et demi après la terrible soirée du 6 mars 2019, le Paris Saint-Germain va de nouveau croiser le fer avec Manchester United au Parc des Princes. Pas de match couperet au programme, mais une revanche à prendre pour les hommes de Thomas Tuchel, dont certains qui avaient été marqués au fer rouge par cette nouvelle humiliation en huitième de finale de Ligue des Champions. Cependant, si le MU qui était venu battre les Rouge-et-Bleu 3 buts à 1 n’avait rien d’emballant, il dispose aujourd’hui de nouvelles armes, malgré une peu reluisante 14e place au classement de Premier League. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel a d’ailleurs ciblé les deux principaux dangers de MU.

La suite après cette publicité

« Ils ont beaucoup changé. Ils ont de nouveaux joueurs, d’autres ont plus de confiance et d’expérience. Pogba reste un joueur-clé avec son talent. L’un des meilleurs milieux du monde. L’une des clés sera de l’arrêter. L’autre sera Bruno Fernandes, qui fait beaucoup de passes décisives en profondeur. Il joue avec trois attaquants super rapides. Pour moi, c’est l’une des meilleures équipes en Europe au niveau des transitions offensives. C’est nécessaire d’arrêter la contre-attaque. C’est la clé pour moi. On veut jouer avec beaucoup de possession. On veut montrer, imposer notre style. On doit jouer avec une bonne structure pour jouer un contre pressing et pouvoir stopper leurs contres avant qu’ils ne commencent. Pogba et Fernandes sont des joueurs clés avec Matic au milieu. Les trois attaquants sont rapides. Ils sont aussi forts sur coups de pied arrêtés ».

Contenir le milieu et faire mal à une défense aux abois

Maîtriser et limiter l’impact des deux milieux mancuniens ne sera toutefois pas le seul axe de travail pour les Parisiens. En effet, malgré l’absence de Mauro Icardi, le PSG dispose, avec Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé d’arguments forts pour faire plier la troisième moins bonne défense de Premier League (12 buts encaissés en 4 rencontres). Une arrière-garde emmenée par le très critiqué Harry Maguire, buteur ce week-end contre Newcastle, mais dont les performances et la lenteur seront autant de failles à exploiter.

« Comme toujours, on veut clairement mettre la pression sur la dernière ligne, on veut marquer. On veut montrer notre qualité avec Di Maria, Neymar, Kylian. On veut se concentrer sur cette phase (offensive), on est toujours capable de marquer. On a retrouvé du rythme, de la confiance. Dans des matches de Ligue des Champions, nous sommes une équipe très dangereuse. C’est clair, mais en même temps, à ce niveau, c’est toujours compliqué de créer des occasions et de marquer ». Il faudra pourtant le faire histoire de partir du bon pied dans la course à la première place du groupe.