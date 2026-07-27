Paris FC : ça s’agite dans tous les sens pour Willem Geubbels

Il y a un an, le Paris FC n’avait pas hésité à signer un chèque de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Willem Geubbels. La cellule de recrutement francilienne flairait alors la bonne affaire après la superbe saison réalisée par l’attaquant en Suisse, du côté de Saint-Gall. Cependant, son aventure parisienne ne s’est pas déroulée comme espéré. Freiné par des choix tactiques qui ne mettaient pas forcément en valeur ses qualités intrinsèques et par un manque criant de continuité dans son temps de jeu, l’ancien grand espoir du football français, passé par l’OL et Monaco, n’a pas pu se mettre pleinement en évidence.

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Malgré ce contexte difficile, le joueur de 24 ans a bouclé un exercice honorable avec 5 buts inscrits en seulement 12 titularisations (soit le deuxième meilleur buteur du club derrière Ilan Kebbal), marquant notamment à 2 reprises lors des 3 dernières journées de Ligue 1. Si son entraîneur Antoine Kombouaré l’appréciait particulièrement et souhaitait le conserver cet été, la donne a changé au sein du club puisque le Kanak a été remercié. Dès lors, et sans grande surprise, Willem Geubbels n’entre plus vraiment dans les plans d’un Paris FC qui a déjà profondément remodelé son attaque avec les arrivées de Lassine Sinayoko et Pablo Pagis, tout en conservant pour le moment Jean-Philippe Krasso et Ciro Immobile. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’avenir du natif de Villeurbanne s’inscrit désormais loin de la capitale.

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Le Werder Brême, Cagliari, Lecce et d’autres sont sur les rangs

Un départ est d’ailleurs jugé imminent, d’autant plus que la direction parisienne ne lui mettra pas de bâtons dans les roues. Le club est ouvert aux négociations, que ce soit pour un transfert définitif ou un prêt assorti d’une obligation d’achat, à condition de recevoir une proposition convenable. Et le dossier s’est très fortement accéléré. Fort de sa bonne fin de saison, de son profil percutant et de sa réputation intacte, l’attaquant attire logiquement les convoitises. Selon nos informations, plusieurs écuries européennes sont d’ores et déjà passées à l’action en prenant directement contact avec le Paris FC.

En Allemagne, deux clubs, dont le Werder Brême, ont tâté le terrain. L’Italie est également sur le coup avec des démarches initiées par Lecce et Cagliari, tandis qu’une formation espagnole de très bon niveau étudie très sérieusement la faisabilité de l’opération. Il ne reste plus qu’aux différentes parties à s’entendre sur les conditions du transfert, permettant ainsi au joueur de trouver le projet sportif idéal pour poursuivre sur sa lancée. Les prochains jours s’annoncent décisifs et un transfert pourrait même s’opérer très rapidement… A suivre.