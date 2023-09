Incidents Nantes-OM : le dossier mis en instruction

Lors du choc qui a opposé Nantes à l’OM vendredi soir, une famille de fans marseillais a été agressée par certains ultras canaris, au point où le père a fait un malaise cardiaque. « Hier était le 1er match de mon fils de 6 ans à La Beaujoire et tout ne s’est pas correctement déroulé. Notre tort : être supporter de l’OM et l’avoir laissé porter son maillot pour le match. Nous avons été agressés durant le match : crachats, insultes, bières jetées au visage… Mon mari en voulant défendre sa famille à fait infarctus dans la tribune. Et là encore, certains idiots de la tribune Loire n’ont eu aucun respect : selfies devant l’ambulance, insultes encore… », avait écrit la mère sur les réseaux sociaux.

Un dossier que la LFP prend très au sérieux. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel vient ainsi de publier un communiqué. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 20 septembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », peut-on lire.