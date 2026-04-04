Lille-Lens : le derby interrompu pour une raison loufoque

Le derby au Stade Pierre-Mauroy a connu un début de rencontre perturbé par un important dégagement de fumée dans les tribunes lilloises. Dès les premières minutes, l’utilisation d’engins pyrotechniques par des supporters a fortement réduit la visibilité sur la pelouse. L’arbitre François Letexier a même brièvement interrompu la partie afin d’attendre une amélioration des conditions, notamment pour les caméras aériennes qui captent les hors-jeux.

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Après discussion avec le délégué, l’arbitre a finalement relancé le jeu malgré une visibilité toujours compliquée, notamment pour l’assistance vidéo (VAR). Le début de match a également été marqué par un grand tifo qui a eu du mal à être retiré dans les tribunes, contribuant à ces premières minutes chaotiques et à une seconde interruption. De quoi faire sourire mais voilà qui fait partie du folklore des derbies de Ligue 1.