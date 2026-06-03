LdC : un policier ivre condamné après avoir braqué des supporters du PSG

Après le sacre du PSG en Ligue des Champions samedi, plusieurs affrontements ont eu lieu entre la police et des personnes présentes dans la capitale, provoquant de nombreux blessés. Hier, c’est un policier de 24 ans qui a été condamné à deux ans de prison, dont dix mois avec sursis pour avoir braqué un homme avec son arme. Celui-ci était hors service lors des faits qui se sont déroulés après la rencontre vers 22 heures, au quai des Grands-Augustins, dans le 6e arrondissement de Paris. Deux amis étaient au volant de leur voiture pour fêter la victoire du club, et l’homme s’était placé devant leur véhicule avant de sortir son arme, expliquent Brandon et Redda auprès de BFMTV et RMC.

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« Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans mettre de brassard, et il a braqué mon ami au volant, et lui a dit de couper le contact en l’insultant de "fils de pu..". Il a aussi dit : "ne bouge pas ou je te shoote", puis il a essayé de me mettre au sol, et il m’a braqué avec son arme devant mon visage, sans aucun motif, heureusement qu’il y avait des témoins et la gendarmerie sur place » ont-ils expliqué aux sources. Selon l’enquête, le policier était ivre et était accompagné d’un homme portant une cagoule policière. Les deux ont été arrêtés et à l’audience, le fonctionnaire a assuré ne se souvenir de rien. Il risque donc une interdiction définitive d’exercer son métier.