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CdM 2026 : l’objectif des Bleus pour maintenir les finances est fixé

Par Tom Courel
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Les Bleus s’apprêtent à disputer une des plus grandes compétitions : le Mondial 2026 organisé en Amérique du nord. Et dans ce contexte, les enveloppes budgétaires sont conséquentes. Le camp de base, les déplacements et les infrastructures de manière générale coûtent un bras (24,4 millions d’euros). Comme l’indique L’Équipe, la Fédération française a donc estimé qu’un certain pallier devrait être atteint par Didier Deschamps et toute sa troupe.

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Cette marche semble à la hauteur des Tricolores puisqu’il s’agirait d’une qualification en quarts de finale. À ce stade, les comptes de la FFF pourraient être garnis et cela serait l’idéal pour assurer les finances lors de cette fin de compétition. Dans ce cas, toujours d’après le quotidien sportif, les recettes seraient de 26 millions d’euros, soit 23,5 millions d’euros de "dotation FIFA" et 2,5 millions d’euros de billetterie.

Pub. le - MAJ le
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