MU : la statistique impressionnante de Paul Pogba

Malgré ses blessures à répétition ces derniers mois, Paul Pogba reste toujours un joueur de classe mondiale, un joueur capable de renverser les rencontres. Depuis son retour à Manchester United en 2016, le Français est d’ailleurs le Red Devil qui créé le plus d’occasions en Premier League.

C’est une statistique publiée par Opta. Depuis le début de la saison 2016-17, Paul Pogba a créé 195 occasions pour Manchester United en Premier League, soit 43 de plus que tout autre joueur. Une statistique impressionnante qui prouve que, malgré ses blessures, le joueur de 28 ans est toujours l’un des indispensables des Red Devils.

195 - Since the start of the 2016-17 season, Paul Pogba has created 195 chances for Manchester United in the Premier League - 43 more than any other player. Birthday. pic.twitter.com/wWzHS5aKzk