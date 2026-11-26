Ligue des Champions
PSG : Marquinhos a salué les supporters romains dans le parcage
1 min.
@Maxppp
Marquinhos n’a pas oublié ses anciennes couleurs. Au coup de sifflet final de PSG-AS Roma (2-2), le capitaine parisien s’est dirigé vers le parcage visiteurs pour aller saluer les supporters de la Louve. Un geste particulièrement apprécié, qui témoigne de l’attachement toujours intact du défenseur brésilien envers le club italien.
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Un gesto che parla più di mille parole: #Marquinhos va sotto il settore ospiti a fine gara per salutare i tifosi della Roma, tenendo vivo un legame che il tempo non ha mai cancellato 💛❤️Voir sur X
(📹 @lasource75006)
#RomaSpace #ASRoma
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Pour rappel, Marquinhos avait évolué à l’AS Roma lors de la saison 2012-2013, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2013. Plus de treize ans après son départ, le lien avec les supporters romains semble toujours aussi fort.
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