Marquinhos n’a pas oublié ses anciennes couleurs. Au coup de sifflet final de PSG-AS Roma (2-2), le capitaine parisien s’est dirigé vers le parcage visiteurs pour aller saluer les supporters de la Louve. Un geste particulièrement apprécié, qui témoigne de l’attachement toujours intact du défenseur brésilien envers le club italien.

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Pour rappel, Marquinhos avait évolué à l’AS Roma lors de la saison 2012-2013, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2013. Plus de treize ans après son départ, le lien avec les supporters romains semble toujours aussi fort.