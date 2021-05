Serie A : Spezia accroche Vérone en fin de match

La 34e journée de Serie A débutait ce samedi après-midi et offrait un duel intéressant entre l'Hellas Vérone (10e) et Spezia (15e). Déjà maintenues, les premiers cités voulaient maintenir leur place dans le top 10. Pour Spezia c'est plus compliqué vu que la zone rouge et Benevento n'est qu'à deux points. Et ce match s'est vite emballé avec le but de Kevin Lasagna finalement refusé pour une position de hors-jeu (4e).

Ce n'était que partie remise pour l'Hellas Vérone qui réussissait à marquer au retour des vestiaires grâce à Eddy Anthony Salcedo (46e). Tenant son avantage de 1-0 pendant longtemps, Vérone craquait en fin de match face à Riccardo Saponara (86e). Les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). L'Hellas Vérone reste dixième mais revient à hauteur de la Sampdoria tandis que Spezia est quinzième mais prend trois points d'avance sur la zone rouge.

