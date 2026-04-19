PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique après la défaite contre l’OL

Le PSG est tombé. Ce dimanche soir, au Parc des Princes, le club de la capitale a été puni par une équipe de l’OL aussi séduisante que réaliste. Présent en conférence de presse après ce cinquième revers de la saison en L1, Luis Enrique a tenté d’expliquer cette contre-performance. « L’analyse est très facile : quand tu commences le match en cherchant à te créer des occasions et qu’ils marquent deux buts sur leurs deux premières occasions, on a compris que ce serait un match compliqué ».

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Et d’ajouter : « on a tiré 23 fois, on a raté un penalty, on a essayé de changer la dynamique, mais c’était impossible, l’OL a très bien joué, j’aime la qualité de leurs joueurs, de leur entraîneur, ils ont tiré cinq fois et marqué deux buts, bravo à eux. C’est comme ça, c’est le football, on va continuer de travailler, on est encore engagé sur deux compétitions, il va falloir faire tourner ». Voilà qui est dit !