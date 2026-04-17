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Chelsea : Moises Caicedo prolonge jusqu’en 2033

Par Samuel Zemour
1 min.
Moisés Caicedo, à Chelsea @Maxppp

Moises Caicedo rempile chez les Blues. Le club londonien vient d’annoncer ce vendredi la prolongation de son milieu de terrain jusqu’en 2033. L’international équatorien avait rejoint Chelsea à l’été 2023 pour huit saisons et pour un transfert record de 133 millions d’euros. Après sa troisième saison à Chelsea, il a décidé de prolonger.

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«Après avoir rejoint les Blues en août 2023, Moises s’est imposé comme un joueur clé de notre équipe masculine et comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a disputé 140 matchs avec les Blues et a joué un rôle clé dans nos victoires en Ligue Conférence de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA», a indiqué le club londonien.

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