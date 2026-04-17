Chelsea : Moises Caicedo prolonge jusqu’en 2033

Moises Caicedo rempile chez les Blues. Le club londonien vient d’annoncer ce vendredi la prolongation de son milieu de terrain jusqu’en 2033. L’international équatorien avait rejoint Chelsea à l’été 2023 pour huit saisons et pour un transfert record de 133 millions d’euros. Après sa troisième saison à Chelsea, il a décidé de prolonger.

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«Après avoir rejoint les Blues en août 2023, Moises s’est imposé comme un joueur clé de notre équipe masculine et comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a disputé 140 matchs avec les Blues et a joué un rôle clé dans nos victoires en Ligue Conférence de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA», a indiqué le club londonien.