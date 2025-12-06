Algérie : Samir Nasri a des doutes sur Vladimir Petković

Pour son retour en Coupe du Monde, l’Algérie a hérité d’un groupe J particulièrement relevé avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie. Une poule dense, avec le champion du monde en titre, une nation européenne qui a fini parmi les meilleures attaques en qualification dans la zone Europe et une sélection jordanienne surprise de ces éliminatoires. De quoi nourrir des espoirs et des interrogations autour des Fennecs. Sur Canal+, Samir Nasri a livré une réaction contrastée, mêlant enthousiasme et critiques appuyées à l’encontre du sélectionneur Vladimir Petković.

« Moi, je suis content. Mon pays d’origine qui va jouer contre l’Argentine, il y a tout ce romantisme des Algériens qui aiment beaucoup l’Argentine par rapport à Maradona, aujourd’hui par rapport à Messi. Cette confrontation, je suis très content de la voir », a d’abord confié l’ancien international français. Avant de se montrer bien plus sévère sur le plan technique. « L’Algérie a de quoi sortir de ce groupe. Après, je ne suis pas fan du coach, je ne suis pas fan de Petkovic. Je pense qu’avec un autre coach, elle serait capable même de déranger les Autrichiens, mais ils peuvent sortir de la poule. (…) Il y a des manques défensivement et un attaquant capable de marquer des buts. Gouiri doit trouver sa place dans cette équipe. Il y a Amoura qui est là. Quid de Mahrez, dans quel état de forme, il sera ? Mais il y a une bonne équipe.* » À Vladimir Petkovic de le contredire.