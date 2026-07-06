Coupe du Monde 2026 : le Paraguay s’est excusé pour Kylian Mbappé auprès d’Emmanuel Macron

L’affaire a pris une tournure politique. Suite aux propos racistes tenus par la députée paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, à l’issue du match France-Paraguay (1-0), le capitaine de l’équipe de France lui a publiquement répondu sur ses réseaux sociaux. De son côté, la FFF lui a emboîté le pas et a annoncé des poursuites en justice. Ce soir, c’est au tour du président Emmanuel Macron de sortir du silence.

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«Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l’équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l’objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen», a indiqué l’Élysée dans un communiqué transmis aux médias.