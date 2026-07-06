Menu Rechercher
Commenter 29
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le Paraguay s’est excusé pour Kylian Mbappé auprès d’Emmanuel Macron

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

L’affaire a pris une tournure politique. Suite aux propos racistes tenus par la députée paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, à l’issue du match France-Paraguay (1-0), le capitaine de l’équipe de France lui a publiquement répondu sur ses réseaux sociaux. De son côté, la FFF lui a emboîté le pas et a annoncé des poursuites en justice. Ce soir, c’est au tour du président Emmanuel Macron de sortir du silence.

La suite après cette publicité

«Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l’équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l’objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen», a indiqué l’Élysée dans un communiqué transmis aux médias.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Paraguay
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Paraguay Flag Paraguay
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier