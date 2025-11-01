Menu Rechercher
Les mots de Kylian Mbappé sur la carrière de Xavi Simons

À l’occasion de la réception du Soulier d’Or vendredi soir, Kylian Mbappé a évoqué l’état de forme du Real Madrid et la manière dont il se sent au sein de l’équipe de Xabi Alonso lors d’une longue interview accordée à Marca et aux autres médias présents sur place. Interrogé sur Xavi Simons, qu’il a côtoyé au Paris Saint-Germain, l’attaquant français s’est exprimé sur la carrière de son ancien coéquipier.

« Oui, c’est un jeune homme très talentueux. Il a fait un choix judicieux en rejoignant le PSV Eindhoven pour avoir du temps de jeu. Quand on est jeune dans un grand club, ce n’est pas facile car tout le monde veut jouer. Ensuite, il est allé à Leipzig, où il a très bien joué. Maintenant, il est à Tottenham, et j’espère qu’il continuera à progresser et qu’il atteindra tous ses objectifs. Je lui souhaite bonne chance », a-t-il conclu. Le milieu offensif néerlandais ne vit pas le meilleur début de saison possible avec les Spurs, où il a dû mal à être décisif alors qu’il n’évolue pas dans sa position préférentielle.

