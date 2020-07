Crystal Palace : Wilfried Zaha affole quatre écuries européennes

Depuis l'été dernier et ses envies d'ailleurs, Wilfried Zaha est au cœur de chaque mercato. L'international ivoirien (17 sélections, 5 buts) avait en effet demandé un transfer request il y a plusieurs mois pour quitter les Eagles mais il était finalement resté. Et cette saison, l'ailier de 27 ans a encore enchaîné les matches avec le club anglais, lui qui en a disputé 36 toutes compétitions confondues. Et un an après le feuilleton, le principal concerné semble encore avoir la cote.

D'après les informations du Daily Mail, Wilfried Zaha intéresserait quatre écuries européennes : Newcastle et Everton en Premier League, le Bayern Munich en Bundesliga et enfin l'Atlético de Madrid en Liga. Les quatre clubs suivraient avec attention la situation du natif d'Abidjan, qui a encore deux ans de contrat à Crystal Palace. Reste désormais à savoir son prix, alors que les Eagles attendaient plus de 80M£ (environ 88M€) l'été dernier. Mais avec la crise du Covid-19, le prix devrait être revu à la baisse.