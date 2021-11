PSG : Mauricio Pochettino évoque le 3-5-2

Avec l'arrivée des nombreuses stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, au PSG l'été dernier, plusieurs observateurs du ballon rond ont soulevé plusieurs interrogations concernant le système de jeu que devait utiliser Mauricio Pochettino pour cette saison 2021-2022. Depuis le début de l'année, le technicien argentin de 49 ans a majoritairement fait jouer ses joueurs en 4-3-3. Pourtant, les Parisiens sont à plusieurs reprises passés en 3-5-2 en cours de match. Un changement de formation ayant eu des effets positifs sur le jeu des Rouge et Bleu. Présent ce mardi en conférence de presse avant la rencontre face au RB Leipzig, mercredi (21 heures) dans le cadre de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a fait le point sur ces différents schémas tactiques.

« Je crois que le système de jeu est un point de départ qui est ensuite évolutif. Dans notre animation, on peut commencer avec quatre ou trois défenseurs, et après, avoir des latéraux hauts ou bas en fonction de notre possession de balle sur le terrain. Cela dépend du moment, de la hauteur à laquelle évolue le bloc. Cette flexibilité demande de la compréhension, on espère qu'elle viendra rapidement dans une équipe avec beaucoup de talent comme le PSG. C'est toujours une option pour nous. J'ai été formé avec un entraineur qui me disait tout le temps que le système dépendait de la hauteur de l'équipe sur le terrain », a ainsi expliqué l'ancien coach de Tottenham devant les journalistes. En cas de retour de Sergio Ramos, les débats seront probablement toujours plus animés autour du Parc des Princes.

