Le PSG prolonge Colin Dagba et le prête à Strasbourg

Dans la foulée de sa prolongation au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, le latéral droit franco-béninois Colin Dagba quitte le club de la capitale pour le Racing Club de Strasbourg sous la forme d'un prêt d'un an sans option d'achat. Une belle opportunité pour le Racing, qui bénéficie d'un joueur qui a déjà disputé 55 rencontres au PSG, pour 1 but et 4 passes décisives.

La suite après cette publicité

« Le Racing m’a démontré un réel intérêt, j’ai senti une vraie volonté de leur part de me recruter. Je pense pouvoir m’épanouir ici. Il y a une très belle ambiance à la Meinau avec un public qui pousse fort ! J’ai hâte de débuter ! », a déclaré le défenseur de 23 ans dans le communiqué du club alsacien.