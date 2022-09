PSG-Brest : Presnel Kimpembe ne sera pas sanctionné

La suite après cette publicité

Ce week-end, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Brest (1-0). Une rencontre que les champions de France aurait pu terminer en infériorité numérique suite à un tacle glissé rugueux de Presnel Kimpembe sur Irvin Cardona. Remonté, le défenseur français a d'ailleurs échangé des mots avec l'arbitre, qui ne lui a pas donné un second carton jaune pour ce geste pourtant dangereux. «Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches ?», a lâché Kimpembe à l'homme au sifflet avant de lui demander à nouveau pourquoi il le touchait.

Une attitude a été grandement critiquée dans les médias et sur les réseaux sociaux, où on estime que "Presko" aurait dû être plus lourdement sanctionné. D'après RMC Sport, plusieurs sources questionnées le lendemain de la rencontre ont indiqué que l'arbitre avait bien fait une erreur et que Kimpembe aurait dû écoper d'une deuxième carton jaune et être expulsé. Mais l'arbitre n'a rien noté au sujet du comportement du Français dans son rapport. La Commission de discipline de la LFP ne pourra donc pas le sanctionner rétroactivement. Kimpembe et le PSG s'en sortent bien.