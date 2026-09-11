OL : Sidney Govou refuse que son fils aille en tribune par peur du racisme

Sidney Govou a livré un témoignage particulièrement fort sur le racisme autour de l’Olympique Lyonnais.Une dizaine de jours après les violences survenues en marge d’OL-Le Havre (1-1), l’ancien attaquant lyonnais a expliqué au Progrès que ses craintes l’amenaient désormais à empêcher son propre fils de 17 ans d’aller en tribune au Groupama Stadium. « Il est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribune. Et je lui ai dit non, naturellement. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribune parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis », déplore le septuple champion de France, qui affirme avoir lui-même été victime de remarques racistes lorsqu’il évoluait à l’OL.

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Govou refuse toutefois de rendre le club ou l’ensemble de ses supporters responsables et pointe plutôt « des microgroupes de personnes qui font régner une espèce de terreur ». Pour lui, la réponse doit désormais venir de l’État : « Le racisme est un délit puni par la loi, ce n’est pas juste une pensée politique. Depuis trop longtemps, on a laissé faire. » L’ancien international français assure avoir constaté des comportements similaires autour d’autres clubs, mais estime le phénomène particulièrement préoccupant à Lyon : « À Lyon, je trouve que c’est trop présent. » Face à une situation qu’il juge désormais « dangereuse » et qui dépasse selon lui largement le cadre du football, Govou réclame une intervention rapide des pouvoirs publics.