RB Leipzig : Dani Olmo dans le viseur de plusieurs clubs européens

C’est un secret de Polinichelle : le FC Barcelone souhaite rapatrier Dani Olmo. Le milieu offensif espagnol, d’abord formé chez le rival - le RCD Espanyol, a ensuite rejoint la Masia en 2007 avant de quitter la Catalogne sept ans plus tard pour la Croatie et le Dinamo Zagreb. C’est chez l’actuel tenant du titre du championnat croate que le natif de Terrassa a terminé sa formation avant de découvrir le monde professionnel sous le maillot bleu au damier rouge et blanc. Performant aujourd’hui sous le maillot du RB Leipzig - qui a payé 29 millions d’euros pour l’enrôler, ses prestations sont loin de passer inaperçues, que ce soit en Bundesliga même ou même dans son pays natal, l’Espagne. En effet, selon les dernières informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone attendrait de voir la décision prise par l’international de la Roja (30 sélections, 6 buts). Car oui, l’intérêt du Barça, comme poursuit le média catalan, dépendrait alors de la prolongation, ou non, du joueur de 24 ans dans le club filiale de Red Bull. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le RBL, il pourrait également obliger la direction à le vendre dès cet été afin d’éviter de le perdre gratuitement à partir de janvier 2024.

Si les Blaugranas ne restent pas insensibles à leur produit du centre de formation - un intérêt qui ne date pas d’hier, deux autres cadors européens restent en embuscade : le Bayern Munich et le Real Madrid. Les Bavarois s’intéressaient à l’Espagnol, mais le départ de Julian Nagelsmann devrait enlever un léger avantage au FCB, lui qui l’avait connu à Leipzig lors de la saison 2020/2021. Mundo Deportivo parle d’un montant discuté de 40 millions d’euros, paraissant inaccessible pour Barcelone, en proie à des difficultés financières en raison du fair-play financier. Néanmoins, le Barça et le Real pourraient bien profiter des préférences du principal intéressé pour écarter Munich de la course. En effet, dans un entretien accordé au quotidien AS début janvier, Olmo a confié sa préférence pour l’Espagne et la Liga : «un jour, je veux y retourner, ce serait super. L’Espagne est mon pays, mon championnat. Ma famille et mes amis y vivent. Mais je ne suis pas seulement lié à l’Espagne. Le plus important pour moi est de jouer dans un club où je me sens aimé et important. Comme ici à Leipzig. Maintenant, les discussions avec Max (Eberl, le directeur sportif de Leipzig, ndlr) montreront comment les choses vont continuer.» MD parle également de deux clubs de Premier League intéressés par son profil, tous deux issus de la même ville. Un futur feuilleton à suivre…

