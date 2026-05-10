Manchester United : l’avenir de Marcus Rashford lié à celui de Michael Carrick ?

Prêté au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Heureux en Catalogne, l’attaquant anglais pourrait malgré tout faire son retour du côté d’Old Trafford, c’est en tout cas la volonté d’un certain Michael Carrick, convaincu que le joueur de 28 ans peut encore apporter aux Red Devils.

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Encore faut-il que l’actuel technicien mancunien reste sur le banc dans les prochains mois. Comme expliqué, ce samedi, par Sport, la décision de la direction de Manchester United avec son entraîneur conditionnera, très certainement, dans le même temps l’avenir de Marcus Rashford. Affaire à suivre…