Trophée des Champions

OM : réunion au sommet au Koweït

Par Tom Courel
1 min.
Frank Mc Court en tribunes à l'Orange Vélodrome @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Si les Phocéens sont sortis la tête basse face au PSG, la direction olympienne avait bien préparé ce déplacement. En effet, Franck McCourt, le propriétaire américain de l’OM était présent ce jeudi soir au Koweït, lors du Trophée des Champions face au rival(2-2, 4-1). En assistant à cette rencontre particulière, en vue du boycott annoncé, l’homme d’affaires avait une idée derrière la tête : rencontrer Ahmed Al-Yousef Al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne de football. Celui-ci, basé au Moyen-Orient, a eu l’occasion d’échanger quelques mots avec le Bostonien avant que la partie ne débute. Ce n’est d’ailleurs pas la seule discussion interne qui a été organisée lors de ce voyage loin de la Méditerranée, comme le raconte La Provence.

Le président espagnol de l’OM, Pablo Longoria, et le directeur général du club, Alessandro Antonello, ont aussi rencontré les représentants de la Chambre de commerce et d’industrie du pays étranger. Des réunions internes dans lesquelles plusieurs sujets ont certainement été abordés dans le détail. L’organisation, la rencontre en elle-même, ou encore quelques phrases au sujet des ressources financières.

