Les mots forts de Zinédine Zidane aux joueurs de l’Équipe de France Espoirs

Passé par l’équipe de France Espoirs avant d’atteindre les A à partir de 1994, Zinédine Zidane connaît mieux que personne les exigences requises pour emprunter la passerelle. C’était un peu le ton des propos du nouveau sélectionneur des Bleus ces dernières heures à l’adresse des joueurs de Gérald Baticle. Dans une vidéo publiée par la FFF, ZZ leur a glissé quelques mots d’encouragement, les invitant à poursuivre leurs efforts pour rejoindre l’équipe de France.

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"𝘓𝘦 𝘊𝘩𝘢̂𝘵𝘦𝘢𝘶 𝘪𝘭 𝘯'𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘭𝘰𝘪𝘯, 𝘤'𝘦𝘴𝘵 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘦𝘱".



Au début du rassemblement, Zinédine Zidane est venu à la rencontre des Espoirs pour leur adresser quelques mots 🇫🇷🙌 pic.twitter.com/VHBshtaUi7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2026

«Ce que j’ai juste envie de vous dire, c’est de profiter de ce que vous faites, surtout avec l’équipe de France parce que comme vous le savez, le château n’est pas très loin, et en fait c’est votre prochaine étape. Il faut travailler pour que vous soyez le plus proche possible du château. Il faut profiter de l’équipe de France Espoirs, ce n’est pas rien, vous n’êtes pas loin, je vais vous suivre de toute façon. C’est aussi nouveau pour moi d’entraîner l’équipe de France. L’équipe de France, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée, et être ici, c’est comme une consécration. Mais en même temps, je suis allé le chercher, et vous, en tant que joueurs, c’est la même chose. C’est objectif château.»