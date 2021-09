Javier Pastore se relance à Elche

La suite après cette publicité

Javier Pastore va découvrir la Liga. Après trois saisons où il n'aura que très peu joué avec l'AS Roma (36 rencontres, 4 buts, toutes compétitions confondues), l'international argentin avait décidé de résilier son contrat avec les Gialorossi. Sous contrat jusqu'en 2023, le milieu de 32 ans ne s'entrainait plus avec le groupe professionnel du club italien. «Notre histoire n'a pas été heureuse, mais en partant, j'ai aussi le sentiment d'avoir gardé intact un sentiment de respect et de gratitude envers cette ville et les personnes qui m'ont accueilli il y a trois ans, avec amour et enthousiasme», indiquait l'Argentin après son départ.

L'ancien Parisien va donc tenter de se relancer à Elche, promu lors de la saison dernière en Liga. Pour sa première expérience en Espagne, il s'est engagé pour un contrat d'une saison seulement, comme l'a précisé le club de la province d'Alicante.

Javier Pastore, une carrière marquée par les blessures

Le club espagnol, qui s'est sauvé in extremis de la relégation en mai dernier, terminant à la 17e place de Liga, effectue un mercato ambitieux en recrutant également Dario Benedetto (31 ans), en provenance de l'Olympique de Marseille, et Lucas Perez (32 ans), passé par Arsenal entre 2016 et 2018. Après trois journées de Liga au cours de la saison actuelle, la formation est actuellement 15e avec deux points pris.

Révélé à Palerme, Javier Pastore avait notamment été la première recrue phare du Paris Saint-Germain, version QSI. Début août 2011, l'Argentin signait un contrat de cinq ans en faveur du PSG contre 42 millions d'euros, mais sa carrière aura malheureusement été entachée par de nombreuses blessures. Durant ses sept saisons dans la capitale parisienne, il aura manqué 79 rencontres et 59 lorsqu'il évoluait avec l'AS Roma. Un corps malheureusement trop fragile.