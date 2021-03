LOSC : Renato Sanches veut croire au titre de champion

Renato Sanches (23 ans) est de retour. Après multiples pépins physiques, le milieu portugais a retrouvé les pelouses hexagonales avec le LOSC. Une équipe qui n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Leader du championnat avec deux longueurs d'avance sur le PSG et l'Olympique Lyonnais, le club nordiste fait figure d'épouvantail dans cette incroyable course au titre de champion. Dans une interview accordée à l'Equipe, l'international lusitanien révèle ses ambitions et espère atteindre le Graal en fin de saison.

« Depuis trois saisons, le club a énormément grandi, les joueurs progressent. On a gagné le respect des grandes équipes historiques, Paris, Lyon, Marseille ou Monaco. Est-ce qu'on peut remporter le Championnat ? On joue pour ça. Personne ne dit le contraire. Ce serait formidable. Mais on en est encore loin. Je sens mon équipe capable d'y parvenir. Dans quelques matches, si on est toujours dans le sprint final et à la même position, on se dira sans doute qu'on peut aller au bout. D'ici-là, on doit défendre notre première place. Ça va être difficile, on en est conscients. En France, Paris reste l'adversaire le plus dangereux, » a ainsi commenté Sanches. Dimanche après-midi face à l'AS Monaco, le LOSC et Renato Sanches auront l'occasion de prouver au football français qu'ils restent plus que jamais un prétendant sérieux au titre de champion...