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UEFA Nations League

Italie : la réaction de Roberto Mancini après la victoire renversante face à la France

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp

Ce jeudi soir, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Italie (3-1) dans le cadre de la Ligue des Nations. Malgré l’ouverture du score de Michael Olise, les hommes de Zinédine Zidane ont complètement perdu le fil de la rencontre face à une Squadra Azzurra séduisante. Au micro de TF1 après la rencontre, Roberto Mancini a savouré cette belle victoire face aux Bleus.

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« Ce n’était pas facile de battre la France, car ils ont une équipe incroyable avec des joueurs incroyables. C’est l’une des meilleures équipes au monde. On a fait une erreur après les dix premières minutes avec ce but, on a souffert encore dix minutes et après, on a commencé à jouer et on a été plutôt bons. C’est important de gagner, on est une jeune équipe et on doit prouver. C’est important, surtout quand tu joues comme ça, ça donne de la confiance », a expliqué le sélectionneur italien.

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