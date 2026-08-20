Une coalition mondiale de supporters s’attaque à Infantino

Une coalition internationale d’associations de supporters a lancé ce jeudi une pétition réclamant le départ de Gianni Infantino de la présidence de la FIFA. Parmi les organisations signataires figurent notamment Football Supporters Europe, l’Association nationale des supporters et les Irrésistibles Français. Le mouvement ne demande pas seulement la démission du dirigeant : il réclame également une réforme profonde du fonctionnement de la FIFA.

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Dans leur communiqué, les supporters dénoncent notamment une gouvernance trop éloignée de ceux qui font vivre le football : « Un seul homme semble croire qu’il est plus important que le football lui-même », écrivent-ils à propos d’Infantino. La coalition réclame désormais une implication formelle des supporters et des autres acteurs du football dans les décisions concernant l’avenir du sport, avec l’ambition de peser davantage sur la gouvernance de l’instance internationale.